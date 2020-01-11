Gözlerini kırpmadılar

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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı. Ayıların yere gömülen balıkları elleriyle koymuş gibi bulmaları herkesi şaşırttı. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kar yağışının gecikmesi hayvanların kimyasını etkiledi. Boz ayıların kasım ve nisan arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların uykusunu kaçırdı. Ayıların kış uykusuna yatmadığını gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Ziyaretçiler, toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi bulan ayıları ağızları açık izledi. İHA