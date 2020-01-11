Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kahramanmaraş’ta kahreden olay! İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı…

’ta kahreden olay! İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı…

'ta bir apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki son yolculuğuna uğurlandı. İl Başkan Yardımcısı 'in kızı Mina Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mina Demir, götürüldüğü Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük kızın Hira adında ikizi olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.1.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 16:15
Kahramanmaraş’ta kahreden olay! İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı…

İl Başkan Yardımcısı 'in 1,5 yaşındaki kızı , 8'inci kattaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta kahreden olay! İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN