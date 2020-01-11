Kahramanmaraş’ta kahreden olay! İkizler Mina ve Hira'yı ölüm ayırdı…
Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Mina Demir son yolculuğuna uğurlandı. Ak Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in kızı Mina Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mina Demir, götürüldüğü Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük kızın Hira adında ikizi olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 11.1.2020 15:58Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 16:15
AK PartiKahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in 1,5 yaşındaki kızı Mina Demir, 8'inci kattaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.