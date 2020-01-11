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SON DAKİKA HABER! Artçı vurdu... İstanbul deprem ile sallandı: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

2020 yılında ilk kez İstanbul ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre merkez üslü,16.2 derinliğinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli olarak değerlendirilen deprem İstanbul ve ’ın birçok ilçesinden hissedildi. Depremin şiddetli olduğu ve çok salladığına ilişkin en çok bilgi ve paylaşım Silivri, Beşiktaş ve Zeytinburnu çevresinde yaşayan vatandaşlardan geldi. AFAD son deprem verilerine göre 4,8'lik sarsıntının ardından artçı deprem meydana gelirken, deprem uzmanları da konuya ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundu. İşte, 11 Ocak Cumartesi tarihinde yaşanan İstanbul depremine ilişkin detaylar ve son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 18:48
SON DAKİKA HABER! Artçı deprem vurdu... İstanbul deprem ile sallandı: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

11 Ocak öğle saatlerinde İstanbul'da deprem korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından, yaşanan depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. İstanbul'daki depremin, tam olarak saat 16:37:36'da, yerin 16.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. İstanbul Silivri açıklarında yaşanan deprem büyük korku ve paniğe neden olurken, birçok vatandaş kendini sokağa attı. İstanbul Valiliği ve AFAD'dan da korkutan deprem ile ilgili peş peşe açıklamalar yapıldı. İşte 11 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan alınan bilgilere göre son depremler listesi!

İstanbul'da 4.7 büyüklüğündeki deprem anında alışveriş yapan vatandaşların panikle kaçma anları kamerada!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığımızdan alınan bilgilere göre bugün saat 16.37'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD'a bağlı 26 çalışma grubumuzun bütün yetkilileri AFAD Hasdal Merkezimizde acil bir şekilde toplanmış ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye ve diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrası şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. İstanbulumuza geçmiş olsun."

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SON DAKİKA HABER! Artçı deprem vurdu... İstanbul deprem ile sallandı: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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