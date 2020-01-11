Son dakika: Taksim’de ortalık karıştı! Şemsiye ve tekmeler havada uçtu!

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Kurtuluş'tan taksiye binerek Taksim Cumhuriyet Alt Geçiti'nde inen Romanyalı kadın turist, 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Alt Geçiti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş'tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın turist, Taksim'e geldiğince araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın elindeki şemsiyeyle taksiciye vurdu. İşte son dakika haberinin detayları