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: ’de ortalık karıştı! Şemsiye ve tekmeler havada uçtu!

’un semtinde yaşanan haberi gündeme oturdu. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş’tan taksiye binerek 'nde inen Romanyalı , 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Şemsiye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polisler sonlandırdı. O anlar kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 10:41
Son dakika: Taksim’de ortalık karıştı! Şemsiye ve tekmeler havada uçtu!

haberine göre, 'da Kurtuluş'tan taksiye binerek Cumhuriyet Alt Geçiti'nde inen Romanyalı , 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş'tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın turist, Taksim'e geldiğince araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın elindeki şemsiyeyle taksiciye vurdu. İşte son dakika haberinin detayları

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Son dakika: Taksim’de ortalık karıştı! Şemsiye ve tekmeler havada uçtu!
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