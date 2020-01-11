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Tarihçi ’dan 'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

Meclisin kuruluşunun 100. yılı için özel hazırlanan video mesajları, Başkanlığının resmi Twitter hesabından yayınlanmaya devam ediyor. İlk olarak yayınlanan sanatçı 'in video mesajının ardından ikinci video da bugün TBMM Başkanlığının resmi Twitter hesabından yayınlanan tarihçi ’nın mesajı oldu.

Giriş Tarihi: 11.1.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 19:10
Tarihçi İlber Ortaylı’dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce Meclisin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, kamuoyunun yakından tanıdığı değerli bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar ve spor dünyasından isimlerin, 23 Nisan 2020'ye kadar Milli Mücadele sürecinde yaşananları sosyal medyadan kısa paylaşımlarla kamuoyuna anlatacağını belirtmişti.

Tarihçi İlber Ortaylı’dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı

Oyuncu Rasim Öztekin, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında hazırlanan ilk video mesaja imza atarak, "TBMM'nin 100. yılını onur ve gururla kutluyorum." Demişti.

Bu kapsamda "TBMM 100 yaşında", "Nice yüzyıllara" etiketiyle paylaşılan mesajda, oyuncu Öztekin, "Gazi Mustafa Kemal'in çocukluk ve silah arkadaşı olan dedem Rasim Celalettin Öztekin'in, ilk dört dönem mebusluğunu yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılını onur ve gururla kutluyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Tarihçi İlber Ortaylı’dan TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı mesajı
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