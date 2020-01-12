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Balmumu heykelleri Kraliyet’ten çıkarıldı

Madame Tussauds Müzesi, Kraliyet ailesindeki görevlerinden çekilen ve eşi ’ın balmumu heykellerini kaldırdı

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Balmumu heykelleri Kraliyet’ten çıkarıldı
İngıltere'nın başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini kaldırdı. Madame Tussauds Genel Müdürü Steve Davies, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören balmumu heykelleri sergilemeye devam edeceklerini söyledi. Müzenin Kraliyet Ailesi bölümündeki Prens Harry ve Meghan Markle'ın balmumu heykellerinin ise dün sabah kaldırıldığı görüldü. Balmumu heykellerin müzenin hangi bölümünde sergileneceği açıklanmadı. Steve Davies, bu değişikliğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın çarşamba günü aldıkları karara uygun olarak yapıldığını söyledi.
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Balmumu heykelleri Kraliyet’ten çıkarıldı
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