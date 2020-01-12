BEM-BİR-SEN’den TURKUVAZ’A 4 ödül

BUGÜN NELER OLDU

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) tarafından düzenlenen 10'uncu İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu 4 ödüle layık görüldü. SABAH gazetesi muhabiri Kenan Kıran, ekonomi muhabiri Betül Alakent, Takvim gazetesinden Faruk Erdem adına Vuslat Ay ve aHaber'den Sinan Yılmaz törende ödüllerini aldı.Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin en büyük güçlerinden birisinin gerçekten özgür ve milli basın olduğunun altını çizerim. En zora düştüğümüz zamanda Türkiye'nin milli menfaatlerinin yanında duran, 15 Temmuz darbe teşebbüsü öncesi ve sonrasındaki bütün süreçlerde milli iradenin yanında yer alan bütün basın mensubu arkadaşlarıma da bir kere daha teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi iletiyorum" dedi. Programda BEMBİR- SEN'in 26'ncı kuruluş yıl dönümü de kutlandı. Programda Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Numan Kurtulmuş, Ali Yalçın, Levent Uslu, Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyık gazetecilere ödüllerini verdi. SABAH