Eskimolar değil Çıldır Gölü balıkçıları

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu'da buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne atlı kızaklarla ulaşan balıkçılar Eskimo usulü balık avlıyor. Kars- Ardahan sınırları içerisinde yer alan, Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası 40 santimetreye ulaştı. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde balıkçılık yapan vatandaşlar Sabahın erken saatlerinde atlı kızaklarla buzla kaplı gölün orta kısmına doğru ilerliyor. Kazma ve küreklerle kalın buz tabakasını kıran balıkçılar daha sonra ağlarını suyun derinliklerine bırakarak 1 gün bekletiyor. Heyecanlı bekleyişin ardından atlı kızaklarla buzlu gölün üzerinde keyifli yolculuk yaparak aynı bölgeye ulaşan balıkçıklar, buzları tekrar kırdıktan sonra bıraktıkları ağları çekiyor. Sabırlı bekleyişin ardından balık dolu ağları çeken balıkçılar, büyük sevinç yaşıyor. Balıkçılardan Dural Daşdemir, "Günde 20-30 kg balık çıkarıyoruz. Kızak turu da düzenleniyor. Kızak keyfinden sonra Eskimo usulü balık tutuyoruz. Balıkları da müşterilerimizle paylaşıyoruz. Akşam saatlerinde ağları suya bırakıyoruz, bir gün sonra öğleye doğru çekiyoruz. Hava soğuk her taraf buzla kaplı, balıklar canlı canlı çıkıyor. Bu geleneği halen yaşatmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. AA

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