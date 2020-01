AKDENIZ Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Kasım'da, Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından Türkiye'nin dördüncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, yeni ellerini anne ve babasının yüzüne sürmenin mutluluğunu yaşadı. Şimşek duygularını "İşte mutluluğun fotoğrafı bu" sözleriyle anlatırken, anne ve babası da "Yaşadığımız hayal ötesi bir mutluluk" dedi. Mukkades ve Mustafa Şimşek çifti, Özlenen Özkan'a "Bizim oğlumuza yeniden bir hayat yolu açtınız. Umutsuz insanların tek ümidi sizsiniz" diyerek teşekkür etti. Prof. Dr. Özkan'ın ise gözleri doldu. 45 gün süren tedavinsin ardından taburcu olarak Kepez ilçesindeki evine çıkan Yusuf Oğuz Şimşek ise SABAH'a konuştu: "Elektrik akımına kapılarak kollarımı kaybettiğimde, ayaklarımı da kaybedecektim. Ömer Özkan hocam 4 aylık tedaviyle ayaklarımı kurtardı. Kollarımı kaybedince, Aydın'a giderek, daha önce Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kol nakli yaptığı Cihan Topal ile görüştüm. Cihan'ın yeni kolları gerçek kollarını aratmıyordu. Bu bana hep umut ışığı oldu. Kollarımı tam olarak kullanmaya başlayınca ilk işim 5 yıldır evin önünde duran otomobilimi kullanmak olacak" dedi.ANNE Mukaddes Şimşek "Eşimle 5 yıldır her Anneler Günü'nde, her Babalar Günü'nde, her bayramda oğlumuzun bize dokunabilmesini hayal ettik. Umudumuzu hiç kaybetmemiştik. Bu anı çok bekledik. Elini yüzüme sürünce içim kıpır kıpır oldu. Sanki bebekken dokunduğu gibi dokundu. Allah kimseye böyle bir acı ve sıkıntı yaşatmasın. Şimdi oğlumuzun yeni elleri ile hayat bir başka güzel" diye konuştu.

