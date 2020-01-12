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’nden uyarısı geldi! O iller dikkat!

'nden raporu geldi. Önemli üç uyarı yapan o bölgeler için sağanak ve kar yağışı uyarısında da bulundu. Ocak ayının ikinci haftasına geldiğimiz şu dönemde ülke genelinin pek çok bölgesinde yaşanan kar yağışı, sağanak ve soğuk hava dalgası vatandaşları büyük oranda etkiliyor. Güncel olarak araştırılan konular arasında yer alan "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar planlarını hava durumu raporuna göre yapıyorlar. Sağanak yağışa ya da yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar başta , ve gibi büyük iller olmak üzere kendi illerindeki hava durumunu merak ediyorlar. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM 3 il için önemli uyarılarda da bulundu. Buna göre; 12 Ocak 2020 Pazar hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporu!

Giriş Tarihi: 12.1.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 08:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu uyarısı geldi! O iller dikkat!

uyarılarında bulundu. Başta büyük iller olmak üzere ülke genelinde yaşanan soğuk hava ve sert kış aylarının etkisi devam ederken, vatandaşlar yağışa ve soğuk havaya karşı hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar. Güncel olarak arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranırken bazı iller için de önemli uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki; bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte 12 Ocak 2020 Pazar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıları!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

Haberimizin içeriğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son dakika hava durumu raporlarına ulaşabilir, başta , ve olmak üzere yurt genelinde hangi bölgelerde sağanak ve kar yağışı bilgisi olduğunu ve sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu uyarısı geldi! O iller dikkat!
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