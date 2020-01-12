Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu uyarısı geldi! O iller dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarında bulundu. Başta büyük iller olmak üzere ülke genelinde yaşanan soğuk hava ve sert kış aylarının etkisi devam ederken, vatandaşlar yağışa ve soğuk havaya karşı hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar. Güncel olarak arama motorlarında "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranırken bazı iller için de MGM önemli uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki; bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? İşte 12 Ocak 2020 Pazar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarıları!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

Haberimizin içeriğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son dakika hava durumu raporlarına ulaşabilir, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere yurt genelinde hangi bölgelerde sağanak ve kar yağışı bilgisi olduğunu ve sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.