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‘Tedbir kararı uzatılsın’ talebine ret

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Yaşam
Giriş Tarihi: 12.1.2020
‘Tedbir kararı uzatılsın’ talebine ret
İspanyol model ve tasarımcı Elisabet Mas Vall'in eşi Caner Karaloğlu'yla boşanma davası sürüyor. Karaloğlu ile oyuncu Tuba Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunan Vall, Karaloğlu ile Ünsal'ın kendisini gölge gibi gibi takip ettiklerini belirterek"Her seferinde öpüşmelerine seyirci kalmak zorunda kalıyorum. Tedbir nafakasını bile ödemek istemeyen Karaloğlu'nun müşterek çocukla kişisel ilişkisine sınırlama getirilsin ya da tamamen kaldırılsın. 2 aylık tedbir kararı uzatılsın" dedi. Ancak mahkeme tedbir kararının uzatılması talebini reddetti.
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‘Tedbir kararı uzatılsın’ talebine ret
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