Torbalı canisi kendini astı

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İZMIR'IN Torbalı ilçesinde 29 Aralık'ta İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı ve bir doktorun eşini silahla öldüren, bir polisi de ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız, cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasından sonra Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen zanlı Yıldız, tek başına kaldığı odada eşofmanının ipini pencere demirine bağlayarak kendisini asmış halde bulundu. Odaya giren infaz koruma memurları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Zanlı Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.