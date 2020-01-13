El Sarrac’la 2.5 saatlik görüşme

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz El Sarrac'ı dün İstanbul'da kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne önce Erdoğan giriş yaptı.Sarrac da 20 dakika sonra geldi. Libya'daki ateşkes kararı sonrası yapılan Erdoğan ile Sarrac görüşmesi samimi bir havada gerçekleşti.Erdoğan, Sarrac'ı elini tuturak karşıladı.2.5 saat süren görüşmede Libya'ya huzuru ve barışı getirecek siyasi ve diplomatik süreç ele alındı.Libya'da meşru Trablus hükümetinin Başbakanı Sarrac, 27 Kasım'da Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Mutabakatı'na imza atmıştı. Türkiye bu anlaşma ile Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını gasp etmek isteyenlere karşı önemli bir hamle yapmıştı.Bu arada Başkan Erdoğan dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Merkel, görüşmede Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konuları ele aldı.Öte yandan BM Libya Destek Misyonu da yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirerek "BM Misyonu Libya'nın kalıcı barışa kavuşması için her türlü desteği vermeye hazırdır" ifadesini kullandı.

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