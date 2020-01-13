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Erdoğan, Ümmü Gülsün’ü ’ya davet etti

ANKARA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Erdoğan, Ümmü Gülsün’ü Ankara’ya davet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aTV'nin "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programında 125 bin TL kazanan ve azmiyle Türkiye'yi kendisine hayran bırakan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç ile görüştü. Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu. Genç'in, Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görüldü. Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu. Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsün'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu. Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.
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Erdoğan, Ümmü Gülsün’ü Ankara’ya davet etti
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