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'da alkollü iki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

'nın Yatağan ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 2 kardeş yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.1.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 09:33
Muğla'da alkollü iki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Bozarmut Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Özgür B. idaresindeki 48 U 7010 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Yasin U. yönetimindeki 06 ADK 93 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki kız kardeşler Özge ve Simge Sarban yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI

Bu arada hafif ticari araç sürücüsü Özgür B.'nin 120, otomobil sürücüsü Yasin U.'nun ise 30 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da alkollü iki sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
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