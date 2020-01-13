Son dakika haberi: Sahte kadın profili açarak Bursa'ya çağırdılar! İşkence yaptıktan sonra öldürüp inşaata attılar...

Ezgi D.'nin resmi nikahlı eşi Muhammet D., Furkan'ı Bursa'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğraflarıyla feyk hesap açtı, yazışmalarla Furkan'ı ikna etti. Furkan'ı arkadaşı Ömer Y.'nin kız kardeşi Fatma Y. ile görüştüren Muhammet D., kurduğu plan sonucunda Furkan'ı terminalden alıp kamyonete bindirdi. Plastik kelepçeyle işkence yaptıktan sonra 2 defa kalbinden bıçaklayarak genç Furkan'ı öldürdü! Emniyet güçlerinin operasyonu sonucunda 3 kişi tutuklandı! Kan donduran son dakika gelişmeleri haberimizde...