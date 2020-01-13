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haberi: Sahte kadın profili açarak 'ya çağırdılar! İşkence yaptıktan sonra öldürüp inşaata attılar...

'da hızlı tren inşaatında ağzı bantlı şekilde ölü bulunan 'ın katilleri hakkıdna haberi geldi! 27 yaşındaki Furkan Kahraman, 4 gün önce Bursa'da hızlı tren inşaatında ağzı bantlanmış halde kalbinden 2 defa bıçaklanmış halde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü 8 saatte cinayeti çözdü. Furkan'ın imam nikahı kıyarak birlikte yaşadığı 24 yaşındaki Ezgi D.'nin kaçarak resmi nikahla evlendiği eşi ve arkadaşları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Acılı baba Nisan Kahraman da cinayetle ilgili detayları paylaştı; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:03
Son dakika haberi: Sahte kadın profili açarak Bursa'ya çağırdılar! İşkence yaptıktan sonra öldürüp inşaata attılar...

Ezgi D.'nin resmi nikahlı eşi Muhammet D., 'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğraflarıyla feyk hesap açtı, yazışmalarla Furkan'ı ikna etti. Furkan'ı arkadaşı Ömer Y.'nin kız kardeşi Fatma Y. ile görüştüren Muhammet D., kurduğu plan sonucunda Furkan'ı terminalden alıp kamyonete bindirdi. Plastik kelepçeyle işkence yaptıktan sonra 2 defa kalbinden bıçaklayarak genç Furkan'ı öldürdü! Emniyet güçlerinin operasyonu sonucunda 3 kişi tutuklandı! Kan donduran gelişmeleri haberimizde...

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Son dakika haberi: Sahte kadın profili açarak Bursa'ya çağırdılar! İşkence yaptıktan sonra öldürüp inşaata attılar...
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