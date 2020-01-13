Kan donduran son dakika haberi! Tekirdağ'da yaşanan korkunç olayın her detayı tüyler ürpertiyor...

Tekirdağ'da meydana gelen son dakika olayı korkuttu. Çerkezköy ilçesi Kızlıpınar Mahallesinde ikamet eden 24 yaşındaki bir kişi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek cinsel istismara uğradığını söyledi. Ardından jandarma ekiplerini ilçede yer alan bir arazide otomobil lastiği bulunan yeri tarif etti. Jandarma ekipleri söylenen bölgede otomobil lastiği bulunan yere gitti. Yerdeki otomobil lastiğini kaldıran ekipler gördükleri karşısında şoke oldu. Hızla olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, 24 yaşındaki cinsel istismara uğradığını söyleyen şahsın ifadesini aldı. Gencin anlattıkları duyanların kanını donduran türdendi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler...