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için dedektif tuttular!

'nin son yıllarda adını en sık duyduğu dolandırıcı olarak bilinen 'dan yeni haberler var. 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan '' lakaplı Mehmet Aydın, bu kez dedektif haberiyle gündemde. Onu yakalamak isteyen Tosuncuk mağdurları dedektif tuttu. Çiftlik Bank mağdurları, 'Tosuncuk' lakaplı firari sanık Mehmet Aydın için bir dedektifle anlaştı. "Amacımız şahsın yerini tespit edip, Türk makamlarına bildirmek" diyen dedektif Aydın, ilginç açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 11:15
‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın için dedektif tuttular!

Çiftlik Bank ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan lakaplı 'ın bulunması için mağdurlar bir araya gelip dedektif tuttu. (Akşam)

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‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın için dedektif tuttular!
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