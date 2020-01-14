1 değil 3 kişiyi öldürmüş

Dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan, pazar günü saat 20.00 sıralarında, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği evli ve 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün Küçükdere Mahallesi'ndeki evine gitti. Küçük ile Arslan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Arslan, yanında taşıdığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak kaçtı. Küçük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arslan'ın olayın ardından kaçma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polisin zanlıyı arama çalışmaları sürürken, Denizli-Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada bir ceset olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, ölen kişinin Arslan olduğunu tespit etti. Arslan'ın aynı tabancayla kendini başından vurarak, yaşamına son verdiği belirlendi.



İŞYERİNDE 2 CESET BULUNDU

Dün sabah saatlerinde Hüseyin Arslan'ın Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesine giden çalışanlar ise ikinci bir şokla karşılaştı. Hüseyin Arslan'ın odasında iki kişiyi silahla öldürülmüş halde buldu. Cesetlerin Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşlere ait olduğu belirlendi. Arslan'ın kardeşi H. Arslan gözaltına alındı. Hüseyin Arslan'ın, iş yerine çağırdığı iki kardeşi 10 bin TL borçlarını ödemedikleri için öldürdüğü tespit edildi. Zanlının bu cinayetlerden sonra Küçük'ü öldürüp intihar ettiği belirtildi.

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