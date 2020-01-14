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Isınmak için yaktığı öldürdü

'da, yalnız yaşayan 46 yaşındaki , ısınmak için yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020 22:05
Isınmak için yaktığı mangal öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Kızıl, iddiaya göre yalnız yaşadığı tek odalı evde ısınmak için mangal yakarak uykuya daldı.

Kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiğinde Kızıl'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıl'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Yapılan ilk belirlemelere göre mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Muzaffer Kızıl'ın cansız bedeni yapılan otopsi için morga konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Isınmak için yaktığı mangal öldürdü
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