İstanbul Valiliği'nden "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan "Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında 485 kişiye bakım, iaşe ve barınma hizmeti verildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da ilk kez 39 ilçe kaymakamlığınca belirlenen ve İstanbul Valiliği ile her ilçe kaymakamlığının kendi sosyal medya ve internet sitesinde yer alan sabit telefon hattı, mesaj hattı numaraları ve sosyal medya aracılığıyla kaymakamlıklara ulaşan İstanbullular tarafından yapılan bildirimler sonucunda sokakta yaşayan çok sayıda vatandaşa ulaşıldı.

Arnavutköy'de 3, Ataşehir'de 15, Avcılar'da 4, Bağcılar'da 10, Bahçelievler'de 6, Bakırköy'de 13, Bayrampaşa'da 10 Beşiktaş'ta 25, Beykoz'da 2, Beylikdüzü'nde 18, Beyoğlu'nda 22, Büyükçekmece'de 8, Çatalca'da 1, Çekmeköy'de 1, Esenler'de 9, Esenyurt'da 2, Eyüpsultan'da 29, Fatih'te 66, Gaziosmanpaşa'da 7, Güngören'de 10, Kadıköy'de 77, Kağıthane'de 1, Kartal'da 5, Küçükçekmece'de 4, Maltepe'de 9, Pendik'te 21, Sancaktepe'de 4, Sarıyer'de 10, Silivri'de 8, Sultanbeyli'de 1, Sultangazi'de 1, Şile'de 3, Şişli'de 11, Tuzla'da 4, Üsküdar'da 49, Zeytinburnu'nda 16 olmak üzere, sokakta yaşayan toplam 485 vatandaşın bakım, iaşe ve barınma hizmeti alması sağlandı.