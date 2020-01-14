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Sokak ortasında kadına sopayla saldıran şahıs tutuklandı

Sokak ortasında bir kadına sopa ile saldıran zanlı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Son dakika haberine göre adliyeye sevk edilen saldırgan F.M. (50) tutuklandı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:55
Sokak ortasında kadına sopayla saldıran şahıs tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sopayla kadına saldıran kişinin F.M. (50) olduğunu tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler Faik M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faik M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN KONUŞTU

Faik M. adliyeye sevki sırasında, "Ben olayımda haklıyım. Hanımefendi bana saldırdı. Kafama bıçakla vurdu. Ben davamda haklıyım, ben suçsuzum. Ben hakkımı aradım. Gelip benim kapımda öyle bağırıp çağıramaz" dedi.

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Gözaltına alınan şüpheli Faik Mutlu (50), Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Faik Mutlu, çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Öte yandan saldırıya uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde F.M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve oğluyla arkadaşlık etmemesi için yanına gittiği sırada F.M'nin sopalı saldırısına uğradığını söylediği öğrenildi.

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