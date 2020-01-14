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'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı

'de yüzleri maskeli iki kişi, gündüz vakti kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulundu. Şüphelilerin ellerindeki silahın kabzasıyla camı kırarak altınları almaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Camın kırılmamasıyla başarısız olan soygun girişiminin ardından şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 09:54
Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı

Olay, , Çağlayan Mahallesi'ndeki kuyumcuda dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, caddedeki kuyumcuya gelerek ellerindeki silahın kabzasıyla cama vurmaya başladı. Camı kırarak vitrindeki altınları almak isteyen şüpheliler başarısız oldu. Kuyumcu camının kırılmaması üzerine paniğe kapılan şüphelilerden biri, ikinci kez camı kırmak için hamle yaptı. Ancak başarısız olan şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçtı. Yaşadıkları paniği atlatan kuyumcu çalışanları ise, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı
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