Son dakika: Mersin'in hastanede patlama: 2'si ağır, 5 yaralı
Gelen son dakika haberine göre; Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:43Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:53
Gelen son dakika haberine göre; Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.