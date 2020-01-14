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Son dakika: 'in hastanede patlama: 2'si ağır, 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre; 'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:53
Son dakika: Mersin'in hastanede patlama: 2'si ağır, 5 yaralı

Gelen son dakika haberine göre; Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Son dakika: Mersin'in hastanede patlama: 2'si ağır, 5 yaralı
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