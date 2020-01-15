Ankara'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuklu sanık Şengül ve avukatları ile maktulün yakınları katıldı.

Sanık Şengül, Cumhuriyet savcısının geçen celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı yazılı savunmasını verdi.

Sanık avukatının beyanının ardından söz alan müşteki avukatı Neslihan Ceylan, sanığın cinayetten önce eşini takip ettiğini, olayın yaşandığı sokaktaki marketin güvenlik kamera görüntülerinin sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sanıkta herhangi bir pişmanlık belirtisi olmadığını belirten Ceylan, indirim uygulanmaksızın sanık Şükrü Şengül'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Şengül, "Diyecek bir şeyim yok." cevabını verdi.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, indirim uygulanmaksızın sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.