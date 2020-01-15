Son dakika! Atalay Filiz'in öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürme davasında karar verildi

Ajanslara düşen son dakika haberine göre Türkiye'nin adını işlediği korkunç cinayetlerle duyduğu Atalay Filiz, daha önce Yargıtay tarafından bozulan müebbet hapis cezasına bu kez başka bir suçtan tekrar çarpıtırıldı.

Tuzla'da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı, "Tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesi ile aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Atalay Filiz bu kez, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

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ATALAY FİLİZ KİMDİR?

Tuzla'da 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü belirtilen Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. 3 yıldır aranan Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı belirtilmişti.

Menderes'te yakalanarak İstanbul'a getirilen Filiz, Kayıkçı'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle 13 Haziran 2016'da tutuklanmıştı.