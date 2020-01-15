Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri yarından itibaren başlıyor? A101 aktüel ürünler kataloğu burada!

Haftanın indirimleri yarından itibaren başlıyor? burada!

kataloğu yayınlandı. Her Perşembe günü raflarını yenileyen market zincirinin bu haftaki kataloğu vatandaşlar tarafından yoğun olarak takip edilmeye devam ediyor. Müşterilerine hem kaliteli hem de ekonomik alışverişin keyfini yaşatan market zincirinde 16 Ocak tarihinden itibaren televizyon ve telefon gibi birçok elektronik aletlerde büyük indirim fırsatları müşterileri bekliyor olacak. Aynı zamanda mağazalarda yer alacak olan mutfak eşyaları da vatandaşların oldukça dikkatini çekiyor. Peki, içerisinde bu hafta neler var? İşte binlerce kişinin merakla beklediği A101 aktüel ürünler kataloğu…

Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 09:03
Haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri yarından itibaren başlıyor? A101 aktüel ürünler kataloğu burada!

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak tarihinden indirime giriyor! Her hafta binlerce elektronik ve diğer birçok alet ile müşterilerine hem kaliteli hem de ekonomik alışveriş yapabilme fırsatı yakalayan market zinciri her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe gününden itibaren raflarını yeniliyor. Bu hafta; HI-LEVEL ultra HD smart LED TV, Samsung Galaxy A2 telefon, 89 parça çatal kaşık seti ve birbirinden farklı ev ve mutfak eşyası sizleri bekliyor olacak. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak tarihinden itibaren hangi ürünler bulunuyor? İşte 81 ilde de mağazası bulunan ve en çok alışveriş yapılan market zincilerinden A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan tüm fırsatlar…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİMDE!

A101 aktüel ürünler 16 Ocak kataloğu müşterilerin yoğun ilgisini görüyor. Haberimizin devamından 16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ve fiyatlar hakkında detayları bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri yarından itibaren başlıyor? A101 aktüel ürünler kataloğu burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN