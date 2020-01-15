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’da eşinden boşanan kadın, adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti!

Antakya ilçesinde, 6 çocuk annesi , 1,5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı eşinden şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Görülen karar duruşmasında hakim çifti boşadı. Adliye önünde kendisini bekleyen çocuklarıyla kararın sevincini paylaşan Kılıç, davul zurna eşliğinde oynadı. Kılıç, ayrıca çevredekilere baklava, kuru pasta ve içecek ikram etti.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 16:03
Hatay’da eşinden boşanan kadın, adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti!

'da, 1,5 yıldır süren davası sonuçlanarak, eşinden boşanan (39), adliye önünde davul zurna eşliğinde oynadı, baklava dağıttı.

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Hatay’da eşinden boşanan kadın, adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti!
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