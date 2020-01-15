Hatay’da eşinden boşanan kadın, adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti!
Antakya ilçesinde, 6 çocuk annesi Ayten Kılıç, 1,5 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı eşinden şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Görülen karar duruşmasında hakim çifti boşadı. Adliye önünde kendisini bekleyen çocuklarıyla kararın sevincini paylaşan Kılıç, davul zurna eşliğinde oynadı. Kılıç, ayrıca çevredekilere baklava, kuru pasta ve içecek ikram etti.
Giriş Tarihi: 15.1.2020 15:43Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 16:03
Hatay'da, 1,5 yıldır süren davası sonuçlanarak, eşinden boşanan Ayten Kılıç (39), adliye önünde davul zurna eşliğinde oynadı, baklava dağıttı.