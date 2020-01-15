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Kara yollarında son durum nedir? Bu sabah ’da çok trafik var mı?

’da sabah saatlerinde işlerine, okullarına gitmek için yola koyulan vatandaşlar arama motoru üzerinden trafik durumunu araştırıyorlar. Konuyla ilgili ayrıntılar karayolundan gelirken, yapım, çalışmaları sürdürülen yollarda sorun yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olunması yönünde uyarıları geliyor.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 08:55
Kara yollarında son durum nedir? Bu sabah İstanbul’da çok trafik var mı?

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerindeki (Barakfakih mevkisi) onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu Emirler bağlantı yolunda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun söz konusu bölümü 31 Ocak'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 59. kilometresindeki Sukavuşumu-2 Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İspir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (Üçyol mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarında son durum nedir? Bu sabah İstanbul’da çok trafik var mı?
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