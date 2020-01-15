Reuters İngiliz istihbaratı tarafından finanse edilmiş

İngiliz hükümeti tarafından 1969 yılında kaleme alınan ''Gizli'' ibareli ''Reuters'in HMG tarafından fonlanması'' başlıklı belgelerde, ''Şu anda Orta Doğu ve Latin Amerika'daki hizmetleri için Reuters'e hükümet desteği sağlayan bir anlaşma yapma pozisyonundayız'' ifadesi yer alıyor.

Belgelerde, istihbarat servisi tarafından gerçekleştirilen ödemenin Reuters'ın Orta Doğu ve Latin Amerika'da kapsamını genişletmek amacıyla kullanıldığı ve 'BBC'den Reuters'e artan haber aboneliği ödemeleri' şeklinde gizlendiği bilgisi yer alıyor.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI SÜBVANSİYON ALDI

Söz konusu belgeler, hükümetin bir zamanlar Reuters işlerine katılım düzeyini ve finansmanı gizlemek için yapılan açık anlaşmayı ve İngiliz istihbaratıyla yakın bağları bulunan Sovyet karşıtı propaganda birimi 'Bilgi Araştırma Departmanı'nın (IRD), Reuters ile müzakerelere öncülük ettiğini gösteriyor.

Reuters sözcüsü David Crundwell, "Birçok haber kuruluşu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir tür devlet sübvansiyonu aldı" açıklamasında bulundu.

İLKELERİMİZLE UYUMLU DEĞİLDİ

Haber kuruluşunun bütünlüğünü, bağımsızlığını ve önyargıdan bağımsızlığını korumak için tasarlanan Reuters İlkeleri'ne atıfta bulunan Crundwell, "1969'daki düzenleme ilkelerimizle uyumlu değildi ve bunu bugün yapmazdık" diye kaydetti.

İngiltere hükümet sözcüsü ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.