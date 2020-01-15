Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek? MPİ ile 15 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta cumartesi ve Çarşamba günleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Bu hafta 1288. gerçekleştirilecek olan çekilişte iki haftadır 6 bilen olmuyor. Bu sebepten dolayı şans oyunu severler sayısal loto'ya rağbet ediyor. Peki, Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek? 15 Ocak MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bu soruların yanıtları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 15 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı gerçekleştirilen 1287. hafta çekilişinde 5 bilen 120 kişi 6.788,55 TL, 4 bilen 7.375 kişi 83,45 TL, ve son olarak 3 bilen 137.612 kişi 11,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek...

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.