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Son dakika: O iki zorba hakkında flaş gelişme!

'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan’ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan  (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına başlandı. Haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, gasp ve yağma olaylarının konunun medyaya yansıması nedeniyle gündeme geldiğini savundu. Son dakika haberi ile ilgili detaylar da belli oldu

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.1.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 12:06
Son dakika: O iki zorba hakkında flaş gelişme!

Geçen yıl 24 Eylül günü bir parkta, arkadaşlarıyla birlikte oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı, yanlarına gelen ve Burak Baştürk, 'Buranın abisi biziz' diyerek, dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran ikili, cep telefonu ile cüzdanını gasbettikleri Dayan'ı su kanalına atmak isterken, ihbarla gelen polisi görüp, kaçtı. Atakan Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaşınca, taraflar arasında çıkan tartışmaya polisler müdahale etti. Polise mukavemet gösteren ikili, daha sonra tehditler savurarak hastaneden ayrıldı. Dayan'ın yakınları ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yayınladı.

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Son dakika: O iki zorba hakkında flaş gelişme!
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