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Son dakika: Arkeolog Merve'nin ölümünde ailesinden çok çarpıcı iddia!

'teki 'nde görev yapan ve izinde gittiği memleketi 'da ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog 'ın (33) ölümüne ilişkin ailesi çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Dehşete düşüren esrarengiz olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Çalıştığı müzede, tarihi eserleri zimmetine alması için mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 12:21
Son dakika: Arkeolog Merve'nin ölümünde ailesinden çok çarpıcı iddia!

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin kaldığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

"ESERLERİ ZİMMETİNE ALMASI İÇİN BASKI YAPTILAR"

Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini öne sürdü. Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharın ardından adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da olayın araştırılması için soruşturma başlatılıp, Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi.

Gaziantep'e gelerek, idari soruşturma başlatan müfettişlerin, müze müdürü E.Ö. ve diğer görevlilerle konuşup, olayı açıklığa kavuşturmaya çalıştığı öğrenildi.

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Son dakika: Arkeolog Merve'nin ölümünde ailesinden çok çarpıcı iddia!
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