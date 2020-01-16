Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte diyanet ile abdest alınış bilgiler...

Bir Cuma gününe daha ulaşmış olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayan İslam alemi bugün yapacakları ibadetlerle hem diğer müslümanlarla kaynaşacak hem de cuma gününün anlam ve önemini kavrayacak. Diğer yandan bugün namaz için camileri doldurmaya hazırlanan vatandaşlar hem hafızalarını tazelemk hemde yeni bilgiler öğrenmek için arama motorlarında yoğun olarak Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mıdır? sorularının yanı sıra abdest alınışı bilgilerini de merak ederek araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mıdır ve abdest nasıl alınır? İşte Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mıdır? sorularının cevaplarıyla birlikte diyanet ile abdest alınışı bilgileri...