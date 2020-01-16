E-nabız giriş ve kayıt işlemleri 2020: E-nabız şifresi nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunulan e-Nabız sistemi birçok kolaylıklar sağlıyor. e-Nabız, sağlık kuruluşlarından alınan verileri bir sistemde toplayarak kişilerin erişimine sunan uygulamadır. Bu uygulama ile sağlık bilgilerinizi oluşturarak, acil durumlarda daha hızlı müdahale edebilme şansı da oluyor. Sisteme internetten, telefonda uygulamadan, tabletten giriş yapabilmeniz mümkün.

E-NABIZ İLE NELER YAPILABİLİR?

Muayene

Tetkik

Tüm sağlık bilgilerinizi yönetebilme

Tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabilme

Kişisel sağlık kaydı

Teşhis ve tedavi sürecinin hızlandırılması

Sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulması

Aile hekimi değiştirme

Tahlil sonuçları görüntüleme

Kemik İliği ve Kan Bağışı görüntüleme

Tıbbı görüntü ve radyolojik görüntüleme

Alerjilerim

Acil durum Notlarım

Tansiyon, Şeker, Nabız, Ağırlık bilgilerim

Organ Bağışı

Hastane randevu işlemleri

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Son aşama olarak size erişmek için cep telefonu numarası bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmelisiniz. Cep telefonunuza gelen aktivasyon kodu ile e-Nabız üyeliğinizi aktifleştirmiş olacaksınız.

E-NABIZ EBEVEYN ONAYI NASIL YAPILIR?

e-Nabız sistemine giriş yapın. Sağ üst köşede çocuklarım bölümüne girin. Sahip olduğunuz çocuklar ekranda isimleri gözükecektir. İsimlerin karşısında onay ver butonuna tıklayarak onaylayabilirsiniz. Anne-Baba karşılıklı şekilde onay vermeleri gerekir.

e-Nabız çocuğum gözükmüyor gibi sorunlarla karşılaşırsanız yukarıdaki adımları yapmayı tekrar deneyin.Ya da sistem üzerinden destek talebinde bulunabilirsiniz.

E-NABIZ TAHLİL SONUÇLARI NASIL ALINIR?

e-Nabız tahlil sonuçlarını göremiyorum gibi durumlarda şu adımları doğru yaptığınızdan emin olmalısınız. Görüntüleme işlemi, yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte "Tahlillerim" butonuna tıklayarak görebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilir ayrıca tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilmek mümkündür.

Tahlil sonuçları referans değerlerine göre renklendirilmekte. Sonuçları buna göre de değerlendirebilirsiniz. Tahlil sonuçlarınızı PDF şeklinde indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Tahlil sonuçları ayrıca grafik ve tablo şeklinde de görüntülenebilmektedir.

E-NABIZ TIBBI GÖRÜNTÜ VE RADYOLOJİK RAPOR GÖRÜNTÜLEME

Teletıp ve Teleradyoloji sistemi entegrasyonu sayesinde hastanelerde çektirmiş olduğunuz tüm tıbbi görüntü ve radyolojik raporlarınız e-Nabız sistemine aktarılmaktadır. Yine sistem üzerinden çıktı alabilir ya da online şekilde görüntüleme yapabilirsiniz. Ayrıca raporları hem yurtiçi hem yurtdışı doktorlarla paylaşabilirsiniz. Bu sayede farklı bir hastaneye gittiğinizde tekrardan aynı tıbbı görüntüleri çektirmek zorunda kalmayacaksınız.

E-NABIZ REÇETE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

e-Nabız sisteminin getirmiş olduğu en büyük kolaylıklardan biri de reçete görüntüleme hizmeti. Sistemde yer alan "Reçetelerim" bölümünde, sistemin aktif olduğu tarihten itibaren doktorlar tarafından yazılan tüm reçeteler tarih sırasına göre bulabilirsiniz. Daha önce kullanmış olduğunuz ilaçlara erişmek mümkün oluyor. İstediğiniz reçetenin üzerine tıklayarak ilaç bilgisi, kullanım şekli ve periyodu bilgileri anında ekranda gözükecektir. Eğer ilaçlar sizde yan etki yaptıysa bunları da not şeklinde sisteme yazma imkanı var.