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olayında gelişmesi: Eski sevgili Zaynal Abakarov ile sır 4 saniye! 1 gün önce dövdü mü?

Türkiye'nin konuştuğu 'nun izine hala rastlanamadı, sır perdesi hakkında bilgileri de ortaya çıktı. Tuncelİ'deki Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan oku'nun 5 Ocak'ta ortadan kaybolmasıyla ilgili gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Gülistan, kaybolduğu gün saat 11:19'da eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov ile 9 dakika yüzyüze görüştü. Zaynal 16:26'da ise Gülistan'ı aradı ancak genç kızın telefonu kapalı olduğu için 4 saniyelik arama telesekterete düştü. Öte yandan Gülistan'ı yurttan arkadaşları ifadelerinde "Gülistan, eski sevgilisinin sosyal medya hesabında bir kız fotoğrafı gördü o zamandan sonra değişti..." İddiaların hedefindeki Zaynal Abakarov ise şehri terk etti! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:19
Gülistan Doku olayında son dakika gelişmesi: Eski sevgili Zaynal Abakarov ile sır 4 saniye! 1 gün önce dövdü mü?

Tunceli'deki emniyet güçleri Gülistan'ı ararken iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Gülistan'ın dayısı Mehmet Kan olaydaki tek şüphelinin Zaynal Abakarov olduğunu söyleyerek "Gülistan, erkek arkadaşının evli olduğunu öğrenince tartışma çıkıyor çocuğun ailesinin olduğu evde de kavga ediyorlar Gülistan yurda gitmek isteyince Zaynal onu dövüyor." Zaynal'ın Gülistan'ı aradığı saatte telefonu kapalı olduğu için 4 saniyelik görüşme telesekretere düştü. Zaynal Abakarov'un Alanya'ya gittiği hatta yurt dışına kaçtığı da iddialar arasında; işte Türkiye'nin konuştuğu olayından son dakika gelişmeleri...

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Gülistan Doku olayında son dakika gelişmesi: Eski sevgili Zaynal Abakarov ile sır 4 saniye! 1 gün önce dövdü mü?
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