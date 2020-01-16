Gülistan Doku olayında son dakika gelişmesi: Eski sevgili Zaynal Abakarov ile sır 4 saniye! 1 gün önce dövdü mü?

Tunceli'deki emniyet güçleri Gülistan'ı ararken son dakika iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Gülistan'ın dayısı Mehmet Kan olaydaki tek şüphelinin Zaynal Abakarov olduğunu söyleyerek "Gülistan, erkek arkadaşının evli olduğunu öğrenince tartışma çıkıyor çocuğun ailesinin olduğu evde de kavga ediyorlar Gülistan yurda gitmek isteyince Zaynal onu dövüyor." Zaynal'ın Gülistan'ı aradığı saatte telefonu kapalı olduğu için 4 saniyelik görüşme telesekretere düştü. Zaynal Abakarov'un Alanya'ya gittiği hatta yurt dışına kaçtığı da iddialar arasında; işte Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku olayından son dakika gelişmeleri...