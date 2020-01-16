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Son dakika: 'nun ablası konuştu: İntihar etmek isyen biri bunu alır mı?

Tunceli'de 12 gün önce kaybolan Gülistan'ı arama çalışmaları devam ederken ablası Aygül Doku'dan son dakika açıklamaları geldi. Abla Doku, "Benim kardeşimin odasında KPSS kitapları çıktı. İntihar etmek isteyen, düşünen biri KPSS kitabı alır mı? Gülistan intihar etmişse o çocuk (erkek arkadaşı) bunu yine biliyor" dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 15:27
Son dakika: Gülistan Doku'nun ablası konuştu: İntihar etmek isyen biri bunu alır mı?

Tunceli'de 12 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi 'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma dalgıçlarından oluşan 40 kişi katılıyor.

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Son dakika: Gülistan Doku'nun ablası konuştu: İntihar etmek isyen biri bunu alır mı?
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