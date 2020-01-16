Son dakika: Gülistan Doku'nun ablası konuştu: İntihar etmek isyen biri bunu alır mı?

Tunceli'de 12 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma dalgıçlarından oluşan 40 kişi katılıyor.