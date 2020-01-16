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İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmaya 30 bin lira ceza

'ın Muratlı ilçesinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran işletmeye kişi başı 15'er bin TL’den yaklaşık 30 bin TL cezai işlem uygulandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:33
İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmaya 30 bin lira ceza

Olay, sabah saatlerinde Muratlı'nın Çevrimkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirket adına sondaj işinde çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen iki Türkmenistan uyruklu işçi kıskıvrak yakalandı. Çalışma izinleri olmayan mültecilerin kimlik tespitleri yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu şahıslar, memleketlerine gönderilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran işletmeye ise kişi başı yaklaşık 15'er bin TL'den yaklaşık 30 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırmaya 30 bin lira ceza
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