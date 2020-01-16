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'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü

'de evinde darbedilmiş olarak ağır yaralı halde bulunan (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 22:17 ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli olduğu öğrenilen ve bir süredir Mardin'de yaşayan Şehriban Çatı'nın evinden sesleri duyan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Çatı'nın yaşadığı evin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık görevlileri, Çatı'yı kanepede hareketsiz halde buldu. Vücudunun birçok yerinde darp izi olan Çatı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çatı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili M.K.'yi gözaltına aldı.

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Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü
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