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Galericiye arkadaşından iğrenç şantaj!

Konya'da galerici arkadaşının iş yerinin kapısının önüne 'Elimde görüntülerin var. 350 bin lira getirmezsen ailene gönderirim' yazılı şantaj notu bırakan Rıdvan A. (27) polis operasyonuyla yakalandı. Rıdvan A., ifadesinde, "Piyasaya 400 bin lira borcum var. Bu yolla parayı bulabileceğimi düşündüm" dedi. Adliyeye sevk edilen Rıdvan A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 10:07
Galericiye arkadaşından iğrenç şantaj!

Olay, 13 Ocak'ta, merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan M.S., sabah iş yerine geldiğinde, kapının önüne bırakılan zarfı gördü. M.S., zarfı açınca içinde 'Elimde uygunsuz görüntülerin var. 350 bin lirayı istediğim yere getireceksin. Polise gittiğin taktirde görüntüleri aile gönderirim' yazılı notu buldu. Bunun üzerine M.S., polise giderek, şikayetçi oldu. Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, iş yerinin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüphelinin, internet kafeden çıkarttığı notu zarfa koyup, kafeden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin kimliğini kısa sürede belirleyen polis, aynı sanayi sitesinde galericilik yapan, M.S.'nin arkadaşı Rıdvan A.'yı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı.

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Galericiye arkadaşından iğrenç şantaj!
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