Şans Topu çekiliş sonuçları 15 Ocak açıklandı! MPİ ile Şans Topu sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 15 Ocak Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 OCAK

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...