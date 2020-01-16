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çekiliş sonuçları 15 Ocak açıklandı! MPİ ile hızlı bilet sorgulama sayfası

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, Şans Topu çekiliş sonuçları büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 15 Ocak belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 15 Ocak MPİ çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:02
Şans Topu çekiliş sonuçları 15 Ocak açıklandı! MPİ ile Şans Topu sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 15 Ocak Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 OCAK

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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Şans Topu çekiliş sonuçları 15 Ocak açıklandı! MPİ ile Şans Topu sonuçları hızlı bilet sorgulama sayfası
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