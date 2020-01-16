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sonuçları 15 Ocak açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama sayfası

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile 15 Ocak Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 15 Ocak MPİ Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:58
Sayısal Loto sonuçları 15 Ocak açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 15 Ocak Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Sayısal Loto sonuçları için ilgi daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları ve son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 15 OCAK 2020 MPİ BİLET SORGULA

Sayısal Loto 15 Ocak çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.20'de çekildi ve sonuçları açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişe yönelik detaylar;

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Sayısal Loto sonuçları 15 Ocak açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama sayfası
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