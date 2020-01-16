Son Dakika Haberi: Bilecik'te korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre Suriye asıllı olan Abdullah Tappah yönetmindeki 79 DU 209 plakalı araç, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Taklalar sonucu ancak durabilen araçta bulunan T.T. ve Ç.A. yaralandı. Aracın sürücüsü Abdullah Tappah ise hayatını kaybetti.

1 ÖLÜ 2 YARALI VAR

Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan T.T. ve Ç.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tappah'ın cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.