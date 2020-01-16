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Haberi: 'te korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Ajanslardan gelen haberine göre, Bozüyük-Bursa kara yolunda kontrolünü kaybeden bir aracın şarampole yuvarlanması ile birlikte taklalar atmaya başladı. Şarampole devrilen araçta bulunan T.T. ve Ç.A. yaralandı. Aracın sürücüsü ise hayatını kaybetti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 18:27 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bilecik'te korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre Suriye asıllı olan Abdullah Tappah yönetmindeki 79 DU 209 plakalı araç, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Taklalar sonucu ancak durabilen araçta bulunan T.T. ve Ç.A. yaralandı. Aracın sürücüsü Abdullah Tappah ise hayatını kaybetti.

1 ÖLÜ 2 YARALI VAR

Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan T.T. ve Ç.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tappah'ın cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Son Dakika Haberi: Bilecik'te korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı
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