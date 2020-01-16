Sultangazi'de feci ölüm... Arkadaşlarını kurtardı ama kendi hayatını kurtamadı

Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler ile Mert Şen'in akrabaları yaşanan olay nedeniyle gözyaşı döktü.

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI



Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanan konteyner uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yanarak hayatını kaybeden Mert Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultangazi Haseki Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.