Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sultangazi'de feci ölüm... Arkadaşlarını kurtardı ama kendi hayatını kurtamadı

Sultangazi'de feci ölüm... Arkadaşlarını kurtardı ama kendi hayatını kurtamadı

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti. İşçiler tarafından fark edilen yangında konteyner kalan işçileri uyaran adlı işçi  arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteyneri pencerenin küçük olmasından dışarıya çıkamadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 10:00
Sultangazi'de feci ölüm... Arkadaşlarını kurtardı ama kendi hayatını kurtamadı

Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde Mert Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler ile Mert Şen'in akrabaları yaşanan olay nedeniyle gözyaşı döktü.

ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yanan konteyner uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yanarak hayatını kaybeden Mert Şen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultangazi Haseki Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsa bebeğin vücudundaki esrarengiz yara! Elini kullanamaz oldu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de feci ölüm... Arkadaşlarını kurtardı ama kendi hayatını kurtamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN