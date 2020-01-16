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Son dakika: Tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesine gözaltı

'de yaşanan korkunç olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İzmir'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği ölü olarak bulunan kişinin A.K. (19) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amaçlı 'nde tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 17:03 ABONE OL
Son dakika: Tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesine gözaltı

Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, dün saat 12.30 sıralarında, temizlik görevlileri tarafından ölü bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cinsiyeti kız olan, göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiği değerlendirilen bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayın ardından hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, hastanenin tuvaletinde doğum yapan kişinin A.K. olduğu saptandı. A.K., aynı gün akşam saatlerinde Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. A.K.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulup, adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bebeğin ölü mü doğduğu, yoksa doğduktan sonra mı yaşamını yitirdiği ise otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.

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Son dakika: Tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesine gözaltı
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