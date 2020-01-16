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Yeni kaç gün olacak? 2020 , ücreti, yaş şartı ve diğer şartlar

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2020 yeni ücretleri belli oldu. Bunun üzerine askere gidecek olan vatandaşlar askerlik süresi, ücreti, yaş şartı gibi detayları merak etmeye başladı. Hal böyle olunca ‘’ kaç gün, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. ’nin resmi internet sitesinde bedelli ve döviz askerlik başvurusu için yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00’e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL ödeme yapmaları gerektiği belirtildi. Öte yandan başvuru süresini geciktirenin müracaatları kabul edilmeyecek. Bedelli durumundan yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri, Ocak 2021'de e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Peki ? , ücreti, yaş şartı nedir? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 16.1.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 15:10
Yeni bedelli askerlik kaç gün olacak? 2020 Bedelli askerlik süresi, ücreti, yaş şartı ve diğer şartlar

Yeni kaç gün? Sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Konu ile ilgili araştırma yapanlar askerlik süresi, ücreti, yaş şartı ve diğer şartları 'nin resmi sitesinde sorgulamaya başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı. Buna göre askerlik ücreti rakamları belirlendi. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında başvuru yapacak adayların süreyi kaçırmamaları ve ücreti tam gününde yatırmaları gerektiğinin altı çizildi. Peki 2020 ne kadar? kaç gün? İşte askerlik süresi, yaş şartı ve diğer şartlar…

YENİ BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN? BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ, ÜCRETİ!

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte asker adayları bedelli askerlik süresini, ücretini ve şartlarını merak ediyor. Haberimizde, 2020 yeni , ücreti ve yaş ve diğer şartlara dair detaylara erişebilirsiniz.

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Yeni bedelli askerlik kaç gün olacak? 2020 Bedelli askerlik süresi, ücreti, yaş şartı ve diğer şartlar
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