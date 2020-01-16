Yeni bedelli askerlik kaç gün olacak? 2020 Bedelli askerlik süresi, ücreti, yaş şartı ve diğer şartlar

Yeni bedelli askerlik kaç gün? Sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Konu ile ilgili araştırma yapanlar askerlik süresi, ücreti, yaş şartı ve diğer şartları MSB'nin resmi sitesinde sorgulamaya başladı. Edinilen son dakika bilgisine göre ise, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce, 2020 bedelli ve dövizle askerlik başvuru duyurusu yayımlandı. Buna göre askerlik ücreti rakamları belirlendi. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında başvuru yapacak adayların süreyi kaçırmamaları ve ücreti tam gününde yatırmaları gerektiğinin altı çizildi. Peki 2020 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Yeni bedelli askerlik kaç gün? İşte askerlik süresi, yaş şartı ve diğer şartlar…

YENİ BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN? BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ, ÜCRETİ!

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte asker adayları bedelli askerlik süresini, ücretini ve şartlarını merak ediyor. Haberimizde, 2020 yeni bedelli askerlik süresi, ücreti ve yaş ve diğer şartlara dair detaylara erişebilirsiniz.