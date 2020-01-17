5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Birkaç gün önce 5 yaşındaki Oğuz Kaan Dural'ı ailesi grip ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye götürdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dural, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi Orhaniye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığına defnedildi.Acılı annenin feryatları yürekleri dağladıOğuz Kaan Dural'ın cenazesi sonrası anne Begüm Dural fenalık geçirdi. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı Begüm Dural'ın tabuta sarılarak, "Doyamadım annem. Annem ben buradayım" feryadı çevredekileri gözyaşlarına boğdu.