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50’sinde öğretmen oldu öğrencilerine kredi çekti

Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
50’sinde öğretmen oldu öğrencilerine kredi çekti
İzmır'de 30 yaşında ortaokul eğitimine başlayan ve 50'sinde sözleşmeli öğretmen olarak Van'ın Çaldıran ilçesine atanan Refiye Ceyhan (52), çektiği krediyle 2 ana sınıfını donattı. Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki Osmanlı İlkokulu'nda görev yapan sözleşmeli okul öncesi öğretmeni Refiye Ceyhan, çocukların daha kaliteli eğitim alabilmeleri için 24 bin lira kredi çekti. Çektiği krediyle görev yaptığı ana sınıfıyla birlikte Sarıçimen İlkokulu'ndaki ana sınıfına da mobilya ve eğitim materyalleri alan Ceyhan, bu hareketiyle öğrenci ve velilerin gönlünde taht kurdu. Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, öğretmen Ceyhan'ın fedakarlığına kayıtsız kalmayarak onur belgesi takdim etti.
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50’sinde öğretmen oldu öğrencilerine kredi çekti
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