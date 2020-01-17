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Asayiş denetiminde 45 tarihi eser ele geçirildi

'da, yunus polisleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde 2200 gram ile 45 tarihi eser ele geçirildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.1.2020 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 07:08 ABONE OL
Asayiş denetiminde 45 tarihi eser ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen asayiş uygulamasında Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde durdurulan Özkan Ö.'ye ait otomobilde 2200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Özkan Ö.'nün narkotik köpeklerinin tespitini engellemek için uyuşturucuyu kimyonla karıştırdığı belirtildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Geçen hafta ise Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi'nde durdurulan bir otomobilde 3'ü heykel, 45 tarihi eser bulundu. Olayla ilgili 3 İran ve 1 Türk uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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Asayiş denetiminde 45 tarihi eser ele geçirildi
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