Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar ve askerlik süresi kaç gün soruları, dün MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2020 bedelli askerlik sürecine ilişkin paylaşılan kılavuzda, bedelli askerlik ücreti başta olmak üzere askerlik süresi, yaş şartı ve diğer şartlar ile birlikte kimlerin bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanabileceği belirtildi. İlgili kılavuz doğrultusunda adayların belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları ve yine belirtilen ücreti ilgili banka hesapları üzerinden yatırmaları gerekiyor. İşte binlerce yükümlü tarafından merak edilen 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar sorusunun yanıtı! Bedelli askerlik kaç gün? Askerlik süresi, yaş şartı ve diğer şartlar…

YENİ BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN? BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ, ÜCRETİ!

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte asker adayları bedelli askerlik süresini, ücretini ve şartlarını merak ediyor. Haberimizde, 2020 yeni bedelli askerlik süresi, ücreti ve yaş ve diğer şartlara dair detaylara erişebilirsiniz.