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ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı dün öğle saatlerinde yaptığı son dakika açıklaması ile 2020 yeni ücretleri ile ilişkin kamuoyunu aydınlandırdı. Bu açıklamanın üzerine askerlik görevini bedelli statüsünde icra etmek isteyen askerlik yükümlüleri; askerlik süresi, ücreti, yaş şartı gibi detayları merak etmeye başladı. Bu bağlamda “Yeni bedelli askerlik kaç gün, ücreti ne kadar?” sorusuna yanıt aranmaya başladı. MSB’nin resmi internet sitesinde bedelli ve döviz askerlik başvurusu için yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00’e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL ödeme yapmaları gerektiği belirtilirken başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlamayan yükümlülerin müracaatlarının kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri, Ocak 2021'de e-Devlet ve askerlik şubeleri aracılığıyla duyurulacak. Peki yeni bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik süresi, ücreti, yaş şartı nedir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:01 ABONE OL
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?

Yeni ücreti ne kadar ve askerlik süresi kaç gün soruları, dün MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2020 bedelli askerlik sürecine ilişkin paylaşılan kılavuzda, başta olmak üzere askerlik süresi, yaş şartı ve diğer şartlar ile birlikte kimlerin bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanabileceği belirtildi. İlgili kılavuz doğrultusunda adayların belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlamaları ve yine belirtilen ücreti ilgili banka hesapları üzerinden yatırmaları gerekiyor. İşte binlerce yükümlü tarafından merak edilen 2020 bedelli askerlik ücreti ne kadar sorusunun yanıtı! Bedelli askerlik kaç gün? Askerlik süresi, yaş şartı ve diğer şartlar…

YENİ BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN? BEDELLİ ASKERLİK SÜRESİ, ÜCRETİ!

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte asker adayları bedelli askerlik süresini, ücretini ve şartlarını merak ediyor. Haberimizde, 2020 yeni bedelli askerlik süresi, ücreti ve yaş ve diğer şartlara dair detaylara erişebilirsiniz.

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